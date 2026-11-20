Ospite speciale al Viola Park per il videopodcast di Sky Sport, Unplugged on tour, il difensore e veterano viola Luca Ranieri si è raccontato a cuore aperto ripercorrendo la sua carriera. Dagli inizi da bambino con la Fiorentina alla Trave fino alle esperienze giovanili condivise con altri giocatori, Ranieri ha sottolineato il valore delle strutture attuali per i nuovi talenti: "Ricordo quando arrivavo a Firenze col pulmino dopo scuola: ci si divertiva con ragazzi come Zaniolo, Caso e Gori con cui ho fatto tanta gavetta. Rispetto ai 3-4 centri sportivi che giravo io, per un giovane stare al Viola Park è fantastico: sono aiutati in tutto. Oggi a 27 anni sento una responsabilità maggiore verso il mondo viola. Il mio idolo? Ho sempre fatto il difensore e Paolo Maldini per me è stato l'esempio perfetto: l'ho conosciuto quando da ragazzino andavo al Vismara col Milan. Per me, dopo 13 anni, la maglia della Fiorentina è diventata parte della mia famiglia: spero di poter continuare qui a lungo meritandomela sul campo".

Dalla spinta di Vanoli al ricordo di Commisso: "Classifica non giusta, ma guardiamo in alto"

Analizzando il momento di forma della squadra di Paolo Vanoli e le prospettive nell'anno del centenario, Ranieri si è focalizzato sulla carica del gruppo e sul legame viscerale con la società e con la presidenza: "La nostra posizione di classifica non è quella giusta e dobbiamo dare di più, ma siamo consapevoli del nostro valore. Sono arrivati 13-14 giocatori nuovi e ci vuole il tempo fisiologico per ingranare e andare tutti nella stessa direzione. Mister Vanoli ci ha portato subito grande entusiasmo e carica, facendoci lavorare tanto. Vogliamo dare seguito alle buone prestazioni con Sassuolo e Juventus già a Monza: l'idea della squadra è quella di guardare in alto. Un ricordo di Rocco Commisso? Unico, come Joe Barone. Quando entrava nello spogliatoio o a cena arrivava sempre con un sorriso incredibile e battute per tutti. Ci manca, ma siamo felici che la sua famiglia stia proseguendo il suo grande lavoro con la stessa passione".

I duelli con Lautaro, la gestione dei giovani e il caso Croci: "Servono piedi per terra"

Infine, il centrale classe '99 ha trattato sia il tema dei singoli avversari incrociati in carriera che la gestione delle giovani promesse del vivaio, da Mastantuono a Croci: "Il giocatore più difficile da marcare in assoluto è Lautaro Martínez: se gli lasci un centimetro in area ti punisce subito. Mastantuono ha 18 anni, è arrivato dal Real Madrid con grande umiltà e farà una carriera stupenda. Su Federico Croci (classe 2010, n.d.r.) dico invece di stare calmi: ha grandissime qualità ma non è il Yamal della situazione, deve ancora crescere e non bisogna fargli montare la testa. Su Amatucci? Purtroppo non si possono far giocare tutti, in quel ruolo in rosa abbiamo già 2006 come Oulai e 2001 come Fagioli. In campo si va in 11, ma Lorenzo sta facendo benissimo in Spagna e sono felice per lui. Le finali perse? Se pensi solo all'esito ti viene tristezza, ma se guardi al percorso fatto ti restano brividi e soddisfazioni enormi: noi vogliamo riprovarci".