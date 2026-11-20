Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato di obiettivi della Fiorentina e di Paolo Vanoli:

Lui è stato giudicato uomo perfetto per la Fiorentina presa ultima e riportata in alto. Lui adesso sta cercando di risalire la china. Il successo massimo sarebbe arrivare sesti. Ma sarebbe tanta roba. Paratici è stato chiaro. In questo quinquennio la crescita deve essere graduale. Nessuno da ultimo arriva primo. E io questo lo capisco. Ma per la squadra che hanno fatto io parlavo addirittura di Champions. Io ho dato 10 al mercato e per questo mi sto smentendo. Forse ero troppo fiducioso, perché la dirigenza è stata molto chiara fin dall'inizio. Ma fra 5 anni bisogna essere in Champions.