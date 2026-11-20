Valcareggi a Lady Radio: "Paratici chiaro sulla crescita. Quest'anno il sesto posto è il massimo, ma tra 5 anni serve la Champions".
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Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato di obiettivi della Fiorentina e di Paolo Vanoli:
Lui è stato giudicato uomo perfetto per la Fiorentina presa ultima e riportata in alto. Lui adesso sta cercando di risalire la china. Il successo massimo sarebbe arrivare sesti. Ma sarebbe tanta roba. Paratici è stato chiaro. In questo quinquennio la crescita deve essere graduale. Nessuno da ultimo arriva primo. E io questo lo capisco. Ma per la squadra che hanno fatto io parlavo addirittura di Champions. Io ho dato 10 al mercato e per questo mi sto smentendo. Forse ero troppo fiducioso, perché la dirigenza è stata molto chiara fin dall'inizio. Ma fra 5 anni bisogna essere in Champions.
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