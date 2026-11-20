Paolo Vanoli e gli inizi da allenatore con Conte. Un'esperienza, quella soprattutto del Chelsea, che ha fatto crescere il tecnico viola. Vanoli si è raccontato, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Ecco alcuni passaggi:

"Mi aveva impressionato Fàbregas perché nel primo periodo non giocava tanto, ma in ogni allenamento ha voluto dimostrare a Conte che lui doveva giocare. Ho una grande stima di queste persone ed è quello che cerco di trasmettere ancora oggi: non vince il singolo, vince la squadra, ma è importante fare dei passi tutti insieme per raggiungere qualcosa di importante. È quello che sto facendo con De Gea. Lui è il mio capitano, oltre che essere il mio campione. Non penso che a una persona del suo calibro si debba insegnare come uscire dai momenti difficili. David è un grandissimo professionista, che nonostante l’età ha sempre fatto la differenza."

I giovani: "Nella vita e nei percorsi, i periodi difficili possono capitare a tutti. Quando dico che è il mio capitano… basta questo: non penso che ci sia la necessità di spiegare a De Gea come uscire da un periodo negativo. Con i calciatori più esperti basta uno sguardo, ed è quello che accade con lui. Magari con qualcuno più giovane hai più bisogno di prenderlo sottobraccio, fare un giro al Viola Park di un’ora e parlare di tutto. Perché i giovani oggi sono fragili, molto fragili. Il mondo di oggi gli sta togliendo un pezzo alla volta la vita reale, e secondo me sono ragazzi che hanno bisogno di parlare, tanto. Come ripeto sempre ai miei figli: «Siete forti davanti a un niente», che è lo schermo. Vivono condizionati, e non va bene"