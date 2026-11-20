Dopo aver saltato sei partite consecutive, Atta è pronto a riaggregarsi alla Fiorentina. Il centrocampista salirà sul pullman diretto a Monza insieme al resto della squadra, tornando così tra i convocabili di Vanoli. La sua presenza, però, non significa necessariamente un impiego dal primo minuto: più probabile un eventuale ingresso a gara in corso, soprattutto nella seconda parte della ripresa.

Fino ad ora Atta ha collezionato cinque presenze in campionato, per un totale di 335 minuti: tre sotto la gestione Grosso e due con Vanoli. Il suo ruolo è cambiato nel corso della stagione, passando da una posizione più esterna a quella di trequartista o mezzala. Adesso c'è da capire dove vorrà schierarlo Paolo Vanoli, vista la presenza in rosa di Pedro Goncalves, un altro giocatore che ricopre il ruolo di numero 10, alle spalle di Pellegrino. Fonte Corriere dello Sport