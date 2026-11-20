La Fiorentina archivia una sosta di lavoro e si tiene tre buone sensazioni arrivate dai suoi interpreti più interessanti verso la partita col Monza.
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La Fiorentina torna a confrontarsi con il campionato dopo una sosta più breve rispetto alla prima ma ugualmente intensa. E secondo La Gazzetta dello Sport ci sono ben tre indizi che fanno ben sperare Vanoli verso la partita contro il Monza. Intanto un Mastantuono galvanizzato dalla prima doppietta con l'Argentina, quindi un Oulaï convincente e autore di un gran gol in Nazionale, mentre Njie si è goduto la prima chiamata con la Svezia.
Torna AttaNon solo, perché fra i convocati tornerà anche Arthur Atta, il grande assente di inizio campionato. Dopo oltre 40 giorni di stop l'ex Udinese sarà almeno in panchina. Una bella notizia che non cancella però immediatamente i problemi soprattutto in difesa: troppe amnesie fin qui per i viola, Dragusin unico punto fermo e troppi gol subiti.
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