Gennaio è ancora lontano, ma forse non così tanto. La Fiorentina sta infatti pensando concretamente alle prossime mosse da adottare nel mercato invernale per provare a dare a Vanoli un assetto più solido soprattutto in difesa. Il DS Paratici sta valutando già da settimane i ruoli chiave in cui intervenire, ben consapevole delle difficoltà palesate in queste prime giornate dai viola, che si ritrovano in coda alla classifica.

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L'esame non l'ha passato soprattutto la difesa finora, visto che i viola incassano troppi gol. E soprattutto la catena di sinistra è apparsa la più fragile: così sarà quello il terreno di caccia del dirigente, che andrà in cerca di un profilo esperto da inserire. Repubblica oggi in edicola parla di un'idea che porta a, esterno del Milan proposto dal club rossonero. Un'idea abbozzata, almeno per ora, mentre anche fra al centro della retroguardia potrebbero arrivare uno o due elementi se dovesse partire Pongracic.