Pedro Goncalves ha parlato della possibilità di andare al Milan in estate
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
C'era grande attesa nel vedere Pedro Goncalves in viola. Eppure in estate il giocatore poteva prendere un'altra strada. Le sue parole a Record:
Amorim? Mi sono trovato benissimo con lui. In estate c'è stata la possibilità di andare al Milan, poi non so cosa sia successo. Quell'ipotesi mi ha fatto aspettare prima di prendere altre decisioni, ma poi l'occasione non si è concretizzata. Ma adesso sono alla Fiorentina e, come ho detto, sono davvero felice.
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