Cresce l'ottimismo per Fabiano Parisi. Vanoli aspetta il suo ritorno dopo l'infortunio al ginocchio
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
La Fiorentina deve fare i conti con qualche infortunio, a cominciare da quelli di lunga data come Fabiano Parisi. L'ex Empoli sta lavorando per tornare al meglio dopo la rottura del crociato. Secondo La Nazione, lui e Marin Pongracic si stanno allenando a parte, con il terzino che potrebbe tornare in campo a fine mese. Vanoli lo aspetta, dopo averlo rilanciato nella scorsa stagione, nell'inedito ruolo di ala.
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