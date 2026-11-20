Il ritorno a pieno regime di Atta potrebbe rappresentare un'opportunità importante per Vanoli, anche in chiave tattica. Difficile immaginarlo protagonista già a Monza e non è detto che possa esserlo nemmeno nella successiva trasferta di Udine. Più probabile un recupero completo in vista della gara contro il Cagliari, quando la Fiorentina tornerà al Franchi.

Il centrocampista potrebbe offrire al tecnico nuove possibilità per valorizzare la qualità degli uomini offensivi. Una delle soluzioni da prendere in considerazione sarebbe il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1, con Atta o Gonçalves ad affiancare i due mediani e l'altro inserito sulla trequarti insieme a Mastantuono, alle spalle di Pellegrino. Un assetto che comporterebbe probabilmente la rinuncia a Njie, ma permetterebbe di concentrare maggiore qualità tecnica nella zona centrale del campo. Una soluzione alternativa e ambiziosa, che Vanoli potrebbe valutare quando avrà nuovamente Atta a disposizione a pieno regime. Lo scrive il Corriere dello Sport