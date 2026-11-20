Franco Mastantuono è diventato subito un idolo per i tifosi viola, anche grazie alla sua mentalità. Una mentalità spiegata da Paolo Vanoli, nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio:

"C’è un percorso da seguire, ma nel percorso vivo di momenti, di sensazioni, quindi a volte anche quello che mi viene da dire mi arriva proprio dal cuore, con la passione. Da quando sono a Firenze penso che la cosa a cui tengo maggiormente, e forse su cui quest’anno ho ancora più responsabilità, è far capire quanto sono importanti la nostra gente, che cosa vogliono loro quando mettiamo su questa maglia. Questa è la cosa a cui tengo di più.

Una mentalità che crei con la vita. Guardate Mastantuono: a 16 anni viveva già la pressione del River, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che il Real abbia pagato 60 milioni per prenderlo. Basta vedere il suo abbraccio dopo il Como, uscendo da un momento difficile. La sintonia, il fuoco argentino… è del 2007, ma dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età.

Franco deve completarsi, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti.

Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo.

Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere.

Questa deve essere la nostra voglia, per la nostra gente, per i nostri tifosi."