Intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dalle strutture del Viola Park, il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha analizzato il valore logistico ed educativo del centro sportivo viola, lanciando però un monito chiaro ai propri ragazzi: "L'ambiente qui è uno spettacolo straordinario, ma per i giovani può rappresentare anche un pericolo se pensano di essere già arrivati a destinazione. Questo è solo l'inizio di un percorso in una struttura ideale che non deve distogliere dal lavoro quotidiano. I giovani e le loro famiglie devono capire che per arrivare in alto servono sacrifici. Il Viola Park deve insegnare prima di tutto il rispetto verso le persone che ci lavorano ogni giorno per noi, da chi ci pulisce la roba a chi cura i campi: lo diciamo sempre ai ragazzi, lo spogliatoio va lasciato pulito perché chi lo sistema potrebbe essere loro padre o loro madre".

La chiamata di Paratici e il ruolo con i ragazzi: "Voglio essere un amico e lasciare un segno"

L'esperto allenatore ha poi raccontato i retroscena che lo hanno portato sulla panchina della Primavera gigliata e la propria filosofia nel rapporto con i calciatori: "La mia presenza qui nasce da un incontro con Fabio Paratici, un confronto in cui abbiamo condiviso le medesime idee sul ruolo che avrei dovuto ricoprire con la Primavera viola. Alla mia età non ho bisogno di lavorare per ambizioni personali o per fare carriera: sono qui per dare a questi ragazzi tutto quello che ho. Più che un padre, spero di essere per loro un amico. Trent'anni fa allenavo già le giovanili della Fiorentina ed è bello quando ex ragazzi come Colacchioni mi incontrano ancora e ricordano i manoscritti con le 'pagelle' educative che consegnavo loro. Vorrei lasciare una traccia simile anche in questo gruppo".

Da Croci al messaggio di Goretti: "Meno parole e più lavoro per avere successo"

In chiusura, Andreazzoli si è espresso sia sulla gestione dei singoli talenti, tra cui spicca l'attaccante classe 2010 Federico Croci, sia sui valori fondanti dello sport, citando un messaggio del direttore tecnico Roberto Goretti e la frase simbolo affissa nel suo ufficio: "Su Federico Croci dobbiamo fare molta attenzione: ha 16 anni e mezzo, doti evidenti ed è un ragazzo estremamente serio, ma meno si parla di lui e meglio è per la sua crescita. Il rischio è che le troppe parole fuorviino i ragazzi. Nel mio ufficio e in palestra ho fatto stampare e attaccare una frase che mi ha scritto il direttore Roberto Goretti dopo una partita giocate con 'anima e passione', unita al celebre motto dell'ultimo pallone d'oro Harry Kane: 'Lavora duro in silenzio e lascia che sia il successo a fare rumore'. È il lavoro quotidiano che ti porta in alto, non l'esaltazione o le parole".