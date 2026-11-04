Il musicista è indagato dalla Procura di Roma. Sequestrati i telefoni per ricostruire i rapporti con Fagioli
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La vicenda delle scommesse clandestine che ha coinvolto Nicolò Fagioli si arricchisce di un nuovo capitolo. La polizia ha bussato alla porta di Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, cantante e dj diventato popolare con il tormentone “Domani ci passa”, sequestrandogli i telefoni cellulari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma.
Il musicista è indagato con l’accusa di aver contribuito a costringere il centrocampista della Fiorentina a consegnare 40mila euro, attraverso presunte minacce legate alla possibilità di compromettere la sua carriera. Un’ipotesi investigativa che dovrà trovare riscontri nel materiale acquisito dagli inquirenti.
Le pressioni e le minacce a Fagioli
Al centro dell’indagine c’è la famosa vicenda nata quando Fagioli, ancora alla Juventus, era finito in una rete di scommesse illegali, accumulando - secondo la ricostruzione degli inquirenti - un debito superiore ai due milioni di euro.
Ludwig non sarebbe una figura estranea alla storia. Già nel 2023, infatti, nelle conversazioni con il calciatore sarebbero comparse pressioni e riferimenti alle presunte scommesse sui falli laterali. Adesso gli investigatori vogliono verificare se quelle conversazioni siano state utilizzate per esercitare pressioni sul giocatore e ottenere la somma di 40mila euro. L’inchiesta coinvolge anche altre persone. Oltre a Ludwig è indagato Andrea Petrini, al quale viene contestata anche l’organizzazione abusiva di scommesse. Per la presunta estorsione aggravata risultano indagati Luca Gerilli e un dipendente di un’agenzia di scommesse.
Gli inquirenti stanno passando al setaccio chat, movimenti bancari e dispositivi elettronici, con l’obiettivo di ricostruire i rapporti tra gli indagati, il percorso del denaro e le eventuali responsabilità individuali. Per il centrocampista viola, già coinvolto nello scandalo del gioco illegale, la vicenda assume ora una prospettiva diversa: quella di presunta vittima di un’estorsione, sulla quale la magistratura è ancora chiamata a fare piena luce.
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