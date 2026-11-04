Intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, Daniele Amerini ha commentato la difficile situazione del centrocampo viola, soffermandosi innanzitutto sul momento di Fagioli e sulle gerarchie ridisegnate con il ritorno di Vanoli: “Fagioli per me è il miglior centrocampista a livello di qualità che abbiamo. Anche l’anno scorso iniziò male, poi con Vanoli fece bene e secondo me ci si aspetta che possa performare allo stesso modo. Ndour e Brescianini non sono il prototipo del mio centrocampista ideale, ma capisco la necessità degli allenatori di schierarli per l’equilibrio e la sostanza che portano. Oulai è stato preso, secondo me, per sostituire Fagioli. Poi Fagioli non se n’è andato e secondo me sta pagando il fatto che sia tornato Vanoli e che si fidi di più dei giocatori con cui si è salvato l’anno scorso”.

Oulai lo vedo bene in un centrocampo a due

L’ex centrocampista viola ha poi approfondito le caratteristiche di Oulai, individuando nel centrocampo a due una possibile collocazione per il giovane giocatore: “Oulai può anche fare la mezzala, ma io lo vedo bene in un centrocampo a due. Il vertice basso lo può fare, gli manca un po’ di qualità ma nel riconquistare la palla lui è molto bravo. Mi sembra un buon giocatore nel raddoppio e nel pressare gli avversari. Pagherà dal punto di vista fisico, ma secondo me non è una pedina che toglierebbe equilibrio a questa squadra”.