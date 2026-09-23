Continua a far discutere in ambienti azzurri il pareggio che il Napoli ha maturato in casa della Fiorentina. L'ex attaccante Emanuele Calaiò ha parlato dell'azione che ha visto Lucca ostacolare Favasuli:

Succede che, prima cosa, non deve mai stare lì. Deve stare al centro dell'area di rigore. Devi lasciare l'esterno sempre a fare l'uno contro uno, non devi portare tu un uomo: Lucca sembra un difensore aggiunto della Fiorentina.