L'ex azzurro critica la posizione del centravanti dopo il pari con la Fiorentina: "Sembrava un difensore viola"

Redazione VN
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Continua a far discutere in ambienti azzurri il pareggio che il Napoli ha maturato in casa della Fiorentina. L'ex attaccante Emanuele Calaiò ha parlato dell'azione che ha visto Lucca ostacolare Favasuli:

Succede che, prima cosa, non deve mai stare lì. Deve stare al centro dell'area di rigore. Devi lasciare l'esterno sempre a fare l'uno contro uno, non devi portare tu un uomo: Lucca sembra un difensore aggiunto della Fiorentina.
SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27

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