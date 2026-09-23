Rating piuttosto basso, ma prospettive da outlook positivo. Se dovessimo applicare la grammatica dell'economia alla Fiorentina di oggi, il verdetto sarebbe probabilmente questo. Perché c'è una classifica, fatta di soli 4 punti in 5 partite, che ancora piange. Ma ci sono anche alcuni dati che raccontano di un fuoco che arde sotto la cenere e che in casa viola si spera possa presto divampare in un incendio. Paolo Vanoli ha rovesciato la Fiorentina come un calzino, adesso però serve iniziare a macinare punti al rientro dalla sosta. E, come detto, le prospettive fanno trapelare un seppur cauto ottimismo. Perché se la classifica di Serie A riconsegna una Fiorentina al 17esimo posto, i dati sugli xG raccontano ben altro.

Prendiamo spunto da un'analisi fatta dai ragazzi di 999 Fiorentina. Numeri alla mano, come evidenziato dalla card preparata dagli amici di Sofascore, la squadra di Vanoli soffre infatti di una macroscopica underperformance su entrambe le fasi di gioco. Partiamo dall'attacco: la Fiorentina è sesta in Serie A per gol attesi (xG) con un valore complessivo di 8.60, alle spalle soltanto delle primissime della classe e davanti a big come Milan (7.91), Juventus (7.76) e Lazio (7.74). La realtà del campo, però, dice che i viola finora hanno realizzato appena 6 reti. Un divario che evidenzia quanto la manovra offensiva funzioni e produca occasioni, mancando tuttavia del cinismo necessario negli ultimi sedici metri e pagando dazio a un pizzico di sfortuna di troppo davanti alla porta.

La forbice non si chiude certo qui, perché il discorso si replica in maniera speculare ma più pesante anche nel reparto arretrato. La voce dei gol subiti attesi (xGC) posiziona la Fiorentina al nono posto del campionato con 6.64, una cifra del tutto analoga a quella di formazioni come Genoa (6.64) e Inter (6.73). Invece, la casella dei gol incassati reali recita ben 12 reti al passivo, ovvero quasi il doppio di quanto concesso sulla carta.

Quanto ai singoli giocatori, Franco mastantuono guida la classifica con 2.28 xG seguito da Atta a 1.31 e Beto a 1.16.