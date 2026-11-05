Nella testa di Fabio Paratici c'è una Fiorentina giovane e di grande prospettiva

Redazione VN
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'idea di Fiorentina in mente a Fabio Paratici che ha portato alla costruzione di una squadra giovane e ricca di talento:

Il progetto del club, portato avanti in particolare dall'arrivo del direttore sportivo Fabio Paratici è stato quello di costruire una squadra di giovani di prospettiva. Una scelta ponderata, con la consapevolezza che sia una strada tortuosa all'inizio, ma che alla lunga possa diventare la più vantaggiosa. In questa ottica si spiegano la partenza diesel e tutte le difficoltà che d'altra parte sono state messe in conto al cospetto di una visione pluriennale che è stata la priorità nelle scelte estive. In sintesi serve un po' di pazienza prima di raccogliere tutti i frutti.
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