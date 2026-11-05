Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione di Arthur Atta che potrebbe essere convocato per la sfida contro la Juventus:

Stamani alle 11 la Fiorentina si ritroverà al Viola Park per preparare la sfida contro la Juventus. Sarà anche l'occasione per valutare le condizioni atletiche dei giocatori: tra le situazioni da monitorare c'è quella di Luca Ranieri, che negli ultimi giorni ha fatto registrare ulteriori miglioramenti rispetto al problema al nervo del piede rimediato recentemente. Da capire se potrà tornare a disposizione Arthur Atta, che ha ripreso a lavorare sul campo e spera di recuperare in tempo per domenica o subito dopo la sosta. Tempi più lunghi, invece, per Marin Pongracic, che avrà bisogno ancora di qualche settimana.