Paolo Vanoli ha bisogno di un centrocampista con caratteristiche ben precise
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Il Corriere Fiorentino si sofferma sul centrocampo e sul mercato di gennaio. Fabio Paratici dovrà regalare a Paolo Vanoli un altro centrocampista:
Insomma il mercato estivo avrà anche favorito la nascita di un’idea di gioco indirizzata al possesso palla e disegnata su un 4-2-3-1 prettamente offensivo, ma intanto per garantirsi un minimo di copertura Vanoli ha scelto di affidarsi a Brescianini, segno che il processo di trasformazione è ancora lungo. Tutta colpa di una lacuna che il mercato non ha colmato, la stessa che pure Grosso aveva evidenziato lamentando il mancato arrivo di uno tra Hojbjerg, Matic o Torreira, e di fronte alla quale Vanoli dovrà fare di necessità virtù, almeno fino a gennaio. Che Paratici sia già alla ricerca di un centrocampista in grado di sostenere entrambe le fasi non è una novità, più arduo (per Vanoli) capire semmai quale sarà la chiave di volta migliore.
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