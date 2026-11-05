Fabio Paratici è convinto di avere tra le mani un vero fenomeno internazionale
Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!
La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'idea che ha guidato Fabio Paratici per costruire questa Fiorentina. Tanta gioventù e come esempio viene preso Inao Oulai, ancora alla ricerca di un posto fisso in squadra:
Un esempio? Inao Oulai, acquistato nella convinzione che fra un anno o due possa essere un vero fenomeno internazionale, in grado di raggiungere una quotazione da 50-60 milioni. Adesso però va saputo far crescere, senza frenesia. Ha qualità naturali ed è un talento ma non arriva da uno dei 5 top campionati europei e gli va concesso il tempo di maturare, sotto tutti i punti di vista. L'ivoriano classe 2006 è già stato protagonista al Mondiale, ma per diventare un top player europeo, deve fare dei passi necessari che andranno ad affinare il suo valore. E un concetto espresso a più riprese da Paolo Vanoli che lo allena e che ha il compito di far esplodere un calciatore strappato in estate a molte concorrenti e ora da valorizzare al massimo nei primi mesi. È solo un esempio, tuttavia molto chiaro, della strada che la società ha in mente di intraprendere ovvero puntare sulla gioventù e portarla ad eccellere attraverso il lavoro al Viola Park. Per questo anche le reti realizzate dai tanti ragazzi diventano un vanto per il club e i suoi dirigenti.
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