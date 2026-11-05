Il portoghese partirà dal primo minuto contro la Juventus?
VIDEO - Vanoli: "Pedro Goncalves un esempio per i compagni. Vi dico perché"
Non è da escludere che Vanoli riproponga il 4-2-3-1, concedendo maggiore spazio a Pedro Gonçalves, che ha dimostrato di aver ritrovato una buona condizione fisica, magari con Mastantuono e Njie.
A centrocampo dovrebbe dare ancora fiducia a Fagioli, mentre in difesa dovrebbe tornare la coppia di centrali composta da Dragusin e Viery. E sulla fascia destra Jimenez.
Contro la Juve si va verso il sold out: 20.000 i biglietti venduti finora. Buone notizie per Njie: prima chiamata dalla nazionale svedese. Lo scrive il Corriere dello Sport.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Goncalves falso nove, ecco la soluzione. Contro la Juve serve ritmo, quindi Oulai
Rassegna stampa
Gazzetta: "Minacce ed estorsione nei confronti di Fagioli. Cosa succede adesso"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Ecco come Fabio Paratici si spiega queste difficoltà iniziali"
Rassegna stampa
CorFio: "Hojbjerg, Matic o Torreira. Paratici a gennaio cercherà un centrocampista"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti