VIDEO - Vanoli: "Pedro Goncalves un esempio per i compagni. Vi dico perché"

Non è da escludere che Vanoli riproponga il 4-2-3-1, concedendo maggiore spazio a Pedro Gonçalves, che ha dimostrato di aver ritrovato una buona condizione fisica, magari con Mastantuono e Njie.

A centrocampo dovrebbe dare ancora fiducia a Fagioli, mentre in difesa dovrebbe tornare la coppia di centrali composta da Dragusin e Viery. E sulla fascia destra Jimenez.

Contro la Juve si va verso il sold out: 20.000 i biglietti venduti finora. Buone notizie per Njie: prima chiamata dalla nazionale svedese. Lo scrive il Corriere dello Sport.