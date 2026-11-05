L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato in prima battuta sull'assetto tattico di Paolo Vanoli, evidenziando come alcune scelte sulle corsie esterne finiscano per condizionare il rendimento della punta centrale:

Gli esterni schierati a piede invertito finiscono per penalizzare il centravanti: con questa disposizione i traversoni scarseggiano e un profilo con le caratteristiche di Pellegrino rischia di non essere mai innescato a dovere . Per quanto riguarda la mediana, Fagioli e Oulai non solo possono, ma devono coesistere dal primo minuto: i calciatori di qualità devono stare sempre sul rettangolo di gioco . Su Beto, invece, la società dovrà fare delle riflessioni in vista del mercato di riparazione: se l'ex Udinese non darà segnali di riscossa, sarà opportuno per la Fiorentina individuare un'alternativa in grado di offrire un contributo reale alla causa . Resta difficile comprendere le motivazioni di un investimento estivo vicino ai 20 milioni di euro per un suo arrivo.

Proiettandosi sul big match di domenica sera al 'Franchi', Pruzzo ha poi rimarcato le opportunità che la Fiorentina dovrà essere brava a cogliere contro la squadra di Spalletti, senza tralasciare una battuta di mercato sulla recente cessione di Kean al Como:

Kean al Como? Per ora l'affare lo ha chiuso la Fiorentina cedendolo a quelle cifre. Fabregas ne avrebbe avuto un gran bisogno a dispetto dell'ottimo momento di Douvikas, visto l'organico ridotto all'osso. La Juventus attuale è una squadra tutt'altro che imbattibile: i bianconeri saranno peraltro reduci dalle fatiche dell'impegno infrasettimanale di Europa League e dovranno scendere in campo in un Franchi infuocato contro una Fiorentina che avrà motivazioni massime per prendersi la vittoria.