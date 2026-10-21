Il dibattito è aperto e come ogni dibattito, se i toni sono civili, è benvenuto e potenzialmente utile. Ci sono quelli che “la Fiorentina è stata costruita male e sarà destinata a soffrire fino alla fine”, quelli che “la rosa è fortissima ed è solo questione di tempo prima di spiccare il volo” e quelli, ovviamente in minoranza e magari accusati di voler fare i parac..., che “la verità sta più o meno nel mezzo”. Ecco. Io sto sostanzialmente nel terzo gruppo, anche se continuo a pensare che questa sia una squadra con valori difficilmente discutibili e con un grandissimo potenziale. Ciò significa pararsi gli occhi o far finta che difetti o problemi non esistano? No. Più semplicemente, significa restare coerenti con le convinzioni maturate nel corso dell'estate pur cercando di capire come mai le cose non stiano andando nella direzione giusta.

Manca cattiveria, manca... De Gea

Questione terzini

L'attacco non converte

Al contrario di quando c'era Palladino

Il trequartista è sostenibile?

Paratici parli

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Certo, guardando la classifica e soffermandosi su certi numeri (vedi ad esempio il dato, inquietante, dei gol subiti) la tentazione di lasciarsi prendere dal panico esiste. Eppure, ogni tanto, varrebbe la pena scavare un po' più a fondo. I viola per esempio, sonoEvidentemente insomma, non siamo davanti ad una squadra così scoperta o incapace di proteggere la propria porta. Non a caso, ed è questo l'elemento preoccupante,. E' una semplificazione, ma non si va molto lontani dalla realtà quindi se si individua nell'attenzione, nella “cattiveria” nella marcatura e,Naturalmente, ci sono poi le qualità individuali, e qua probabilmente qualche difetto di costruzione c'è. Penso soprattutto ai terzini:(sul quale io sinceramente insisterei) sono giocatori di grande qualità ma soffrono quando c'è da difendere. Per non parlare di, che spero non venga più proposto come terzino. Come proteggerli? La mia idea è sempre quella: accorciando la squadra e, in questo modo, facendo si che abbiano spazi il più piccoli possibili da difendere. Ci sono due strade, per farlo:. Personalmente, pur rispettando chi soprattutto vista l'attuale posizione di classifica invita a fare un passo indietro, continuo a pensare che viste le caratteristiche dei giocatori sia più giusto non farsi spaventare. Perché una cosa è certa:Il guaio, semmai, è che quando attacchi bene (come successo col Como) devi concretizzare. E qua secondo me si apre il tema forse più preoccupante nel senso che(a proposito, continuare a discuterlo mi pare follia pura). Un po' perché devono maturare (penso all'ex Toro), un po' perché non vengono serviti con continuità nel modo giusto (vale per l'ex Parma) e un po' perché almeno fino ad ora hanno palesato enormi difficoltà (vero Beto?) praticamente sotto tutti gli aspetti. Anche qua, ci aiuta un'analisi più accurata dei numeri:. In sintesi: crea occasioni, ma non concretizza. Basta pensare che è sesta (dietro a Inter, Como, Roma, Napoli e Frosinone) per conclusioni dall'interno dell'area.Siamo davanti insomma adOggi De Gea para (molto) meno, e gli attaccanti digiunano. Risultato: quei viola ottenevano risultati clamorosamente superiori ai propri meriti mentre questi, per il momento, stanno raccogliendo molto meno di quanto seminato. E sia chiaro.: cattiveria, capacità di capire momenti e situazioni della partita, determinazione. Son questi, a mio avviso, i primi tasti su cui battere con forza.Poi certo, forse (in attesa di Atta) giocare con due centrocampisti (di cui uno è Fagioli) e quattro giocatori prettamente offensivi è un piano troppo ambizioso e forse insostenibile. Meglio aggiungere un centrocampista (Oulai) e togliere il trequartista.. Un'idea, con la speranza comunque che Vanoli trovi una strada, insista su quella, e smetta di fare avanti e indietro tra una soluzione e l'altra, da una partita all'altra.P.S: ho sempre speso parole di grande stima e ammirazione pere continuo a pensare che il suo arrivo sia stata una delle migliori notizie degli ultimi anni. Proprio la stima però, mi impone di avanzare una critica. Capisco che non sia nella sua natura parlare, ma considerando quanto credito gli ha riconosciuto e in gran parte continui a riconoscergli la città, penso che. Anche perché (tanto per tornare a quanto scritto fin qua). Anzi.