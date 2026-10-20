La Fiorentina non ha intenzione di lasciar cadere quanto accaduto domenica al Franchi contro il Como. La società viola vuole andare fino in fondo per accertare le responsabilità relative agli episodi arbitrali che hanno condizionato la partita, a partire dal primo gol dei lariani fino alla rete annullata a Marin Pongracic. Una vicenda sulla quale, a distanza di due giorni, continuano a mancare risposte considerate soddisfacenti dal club, intenzionato a rivolgersi a tutti gli organi competenti per ottenere chiarimenti. (LEGGI QUI)

Il punto

Il punto centrale riguarda proprio il. Le spiegazioni fornite finora si sarebbero concentrate esclusivamente su aspetti regolamentari, riferimenti ad articoli e cavilli tecnici, senza però mettere a disposizione immagini video o registrazioni audio capaci di chiarire definitivamente quanto accaduto., soprattutto considerando che il sistema del fuorigioco semiautomatico era stato utilizzato regolarmente in occasione di una precedente azione che aveva coinvolto Pellegrino. Perché, dunque, lo stesso strumento non avrebbe funzionato in occasione della rete di Pongracic? È uno dei quesiti ai quali la società pretende una risposta precisa. Ma c'è un altro aspetto che lascia perplesso l'ambiente viola. La sensazione, che resta naturalmente tale e non può essere trasformata in una certezza, è che si sia. Da qui nasce anche una domanda provocatoria: se l'assistente avesse inizialmente alzato la bandierina per segnalare una posizione irregolare, sarebbero stati impiegati cinque minuti per cercare un motivo che consentisse di convalidare il gol alla Fiorentina? Un interrogativo al quale non è possibile dare una risposta, ma che fotografa il clima di sfiducia generato dalla gestione dell'episodio.

A tutto questo si aggiunge quanto accaduto in occasione del primo gol del Como, episodio sul quale la Fiorentina lamenta un errore arbitrale ritenuto evidente e ampiamente riconosciuto. Anche in questo caso, secondo la posizione viola, non sarebbero arrivate spiegazioni adeguate. Due situazioni differenti, dunque, ma accomunate dalla richiesta di trasparenza nei confronti della classe arbitrale e degli organismi federali.

La posizione della Fiorentina

: non bastano interpretazioni regolamentari o spiegazioni esclusivamente tecniche per chiudere una vicenda che continua a sollevare interrogativi. Servono elementi concreti, immagini e audio che permettano di ricostruire con precisione le decisioni prese durante la partita.

La battaglia della Fiorentina, dunque, prosegue anche fuori dal campo. Non si tratta soltanto di contestare due decisioni arbitrali, ma di ottenere quella chiarezza che, secondo la società, finora è mancata. Perché il risultato della partita non può essere modificato, ma le domande rimaste senza risposta meritano, dal punto di vista viola, spiegazioni verificabili e definitive.