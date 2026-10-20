A Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato senza filtri il delicatissimo momento attraversato dalla Fiorentina, mettendo a nudo i limiti strutturali della rosa viola e individuando nei quadri dirigenziali le responsabilità principali di questa avvio di stagione.

"Mercato pieno di equivoci: Beto e Pellegrino non fanno un Kean"

Sabatini ha messo a confronto la qualità dell'organico attuale con le concorrenti e con le stagioni passate, sottolineando una marcata svalutazione del reparto d'attacco e dei singoli:

Che l'attacco sia peggiorato dopo la partenza di Kean è evidente. In questa squadra l'unico giocatore di livello è Fagioli, altro che Mastantuono: se il metro di paragone è Nico Paz, ci corre come tra mangiare e stare a guardare… ma anche Liberali è molto meglio dell'argentino. Mettici anche De Gea che un tiro a partita non lo para più, metteteci Dragusin e Jimenez, metteteci che Beto e Pellegrino non fanno un Kean in due: sarà mica colpa del presidente che sta in America?

Le colpe del mercato e la difesa di Commisso

L'affondo del giornalista si è poi concentrato sulle strategie dell'area tecnica e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dalla proprietà americana:

C'è solo uno innocente in tutta questa situazione, ed è Commisso, che si è comportato da grande presidente dando a Paratici più di cento milioni per spenderli male. Grosso a quanto ho capito non è stato accontentato sul mercato, Paratici ha fatto di testa sua, ha richiamato l'allenatore che aveva cacciato… e ha fatto una squadra piena di equivoci.