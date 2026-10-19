Anche Sandro Sabatini è sicuro: il fallo su Goncalves era netto sul primo gol del Como a Firenze
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Il giornalista e opinionista sportivo, Sandro Sabatini, a Pressing ha parlato di quanto accaduto in Fiorentina-Como. Queste le sue parole:
Paterna (il varista, ndr) è quello delle bussate di Rocchi a Lissone, quindi cosa ne consegue? Che manca qualcuno che bussa in sala Var in questi casi. Se vedi il fallo è nettissimo.
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