Anche Sandro Sabatini è sicuro: il fallo su Goncalves era netto sul primo gol del Como a Firenze

Redazione VN
Stadio Artemio Franchi lavori

VIDEO VN - Funaro: “Franchi, il piano economico. I costi della Fiorentina”

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il giornalista e opinionista sportivo, Sandro Sabatini, a Pressing ha parlato di quanto accaduto in Fiorentina-Como. Queste le sue parole:

Paterna (il varista, ndr) è quello delle bussate di Rocchi a Lissone, quindi cosa ne consegue? Che manca qualcuno che bussa in sala Var in questi casi. Se vedi il fallo è nettissimo.
Sandro Sabatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti