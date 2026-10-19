Le parole della sindaca Funaro sulla Fiorentina e il Franchi
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La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato direttamente dall'incontro a Palazzo Vecchio della situazione legata ai lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi e dell'entrata della Fiorentina. Queste le sue parole:
La proposta prevede una concessione di 60 anni a fronte di circa 101 milioni di euro di investimenti privati, con l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso, sia per la parte sportiva sia per quella monumentale. L'impegno comprende anche il completamento della riqualificazione del Franchi per garantirne la conservazione nei prossimi 60 anni, oltre alla manutenzione di tutte le opere realizzate con finanziamenti pubblici. Per la manutenzione straordinaria, la proposta prevede 5 cicli di interventi che, a prezzi indicizzati al 2029, sono valutati in circa 70 milioni di euro complessivi, che si aggiungono agli investimenti iniziali. Nello specifico, il piano prevede 54 milioni di euro più IVA di investimenti privati per il completamento delle opere, a cui si aggiunge la cosiddetta Wave 3 (fase 3), relativa agli allestimenti finali dell'impianto, ai servizi e agli spazi commerciali, il cui quadro definitivo sarà interamente a carico del proponente e dettagliato nei successivi passaggi economico-finanziari. Considerati gli investimenti, le spese di gestione, la manutenzione e gli allestimenti per l'intera durata della concessione, le analisi svolte con il supporto del Politecnico di Milano valutano l'impegno economico complessivo del privato in circa 300 milioni di euro in valore attuale. Il Politecnico ha verificato la convenienza economica mettendo a confronto tre scenari differenti: la gestione diretta comunale, una gestione privata con allestimenti ridotti a carico del Comune, e una gestione privata con completamento pubblico e allestimenti a carico del club. Le analisi hanno dimostrato che la soluzione proposta dalla Fiorentina è la più conveniente e sostenibile per l'amministrazione comunale, persino in presenza di un abbattimento del canone, poiché trasferisce sul concessionario gli impegni di gestione, le manutenzioni e il rischio d'impresa. Tra le prescrizioni inserite per garantire la tutela del Comune, è prevista la compartecipazione dell'amministrazione agli eventuali ricavi extra qualora i risultati economici superino le previsioni del PEF (Piano Economico Finanziario). In tutti gli altri casi, gli obblighi rimangono invariati. Sulla durata della concessione di 60 anni facciamo richiamo agli articoli del Codice dei Contratti che regolano eventuali revisioni in caso di interventi straordinari nel corso del tempo. È stato inoltre ribadito che eventuali minori costi di un singolo ciclo di manutenzione straordinaria non libereranno risorse, ma dovranno confluire in un fondo vincolato alla copertura dei futuri interventi, per garantire la restituzione dell'impianto nelle condizioni iniziali. La futura convenzione disciplinerà anche gli usi pubblici della struttura: tra le nostre prescrizioni abbiamo richiesto la riserva di 20 giornate all'anno a disposizione del Comune per iniziative istituzionali e promozionali. Chiusa la Conferenza dei Servizi e approvato il pubblico interesse con prescrizioni, la Fiorentina potrà presentarci la proposta definitiva recependo le indicazioni emerse. Non vi è un limite temporale di legge per la presentazione da parte del proponente, ma auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile. Una volta ricevuta la proposta definitiva, si aprirà la Conferenza dei Servizi decisoria (dalla durata massima di 60 giorni) e, successivamente, la proposta finale sarà messa a gara pubblica con le tempistiche di legge (120 giorni). È un passaggio fondamentale: prendersi la gestione e la manutenzione di un impianto sportivo che è contemporaneamente un monumento tutelato è una sfida quasi unica in Italia e in Europa, e rappresenta un enorme beneficio per la cura e la valorizzazione del bene pubblico
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