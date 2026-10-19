Il Como conquista ancora il Franchi, imponendosi per 3-1 contro una Fiorentina che parte con l’atteggiamento giusto e crea occasioni con Njie, Fagioli e Pote, ma paga fragilità e scarsa precisione sottoporta. A sbloccare la gara è Liberali con un bel diagonale in controtempo, dopo un intervento di Millas su Gonçalves giudicato falloso nell’analisi dell’episodio. Il nervosismo condiziona i viola anche tatticamente e, quattro minuti dopo, arriva il raddoppio: Valle avanza e serve Paz, perso dai centrali e libero di segnare di testa.

La squadra di Vanoli reagisce e accorcia con Pongracic, che ribadisce in rete un pallone respinto sugli sviluppi di un corner. Il croato trova anche il pareggio su uno schema da calcio di punizione, facendo esplodere un’esultanza nella quale Mastantuono travolge persino l’allenatore. Il gol viene però annullato per fuorigioco dopo cinque minuti di revisione: il mancato funzionamento del sistema semiautomatico costringe il Var a ricostruire manualmente la posizione, aumentando la frustrazione di squadra e tifosi.

Nella ripresa Njie spreca un’altra occasione e successivamente colpisce di testa il palo a porta spalancata. Douvikas firma invece il terzo gol con un diagonale tutt’altro che irresistibile, sul quale De Gea commette un errore pesante che spegne le speranze viola. La Fiorentina continua a provarci senza mettere davvero in difficoltà Butez. Al termine, il Franchi pieno riserva alla squadra qualche fischio e qualche applauso, senza una vera contestazione: le priorità restano rendere più solida la difesa e trovare maggiore concretezza sottoporta. Lo scrive la Nazione.