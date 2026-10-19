L’infortunio iniziale di Chalobah obbliga Ramon a entrare e offre a Fabregas l’occasione per risistemare il Como dopo meno di un quarto d’ora. I lariani alzano il baricentro e, con combinazioni rapide, mettono in evidenza le difficoltà viola: a destra Jimenez lascia spazi per la sua spiccata propensione offensiva, mentre Gonçalves perde presto lucidità. De Gea deve intervenire su Da Cunha, su un colpo di testa di Douvikas, seguito dal tap-in sbagliato da Liberali, e su un’incornata di Paz.

Il vantaggio del Como nasce da un fallo non fischiato di Milla su Gonçalves, ma Viery ha una responsabilità nella successiva giocata di Liberali: il difensore si lascia tagliare fuori dal controllo orientato dell’avversario, concedendogli di calciare con il sinistro, il suo piede preferito. Liberali completa l’azione con una conclusione delicata verso il palo lontano.

La Fiorentina accusa il colpo e perde il controllo della partita per alcuni minuti. Il Como ne approfitta ancora sulla fascia di Jimenez, con Valle che gli scappa alle spalle e mette al centro il cross per l’inserimento di Paz. Il colpo di testa vale il 2-0 e punisce un’altra disattenzione della difesa viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.