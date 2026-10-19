Se non fosse che la Fiorentina ha già cambiato allenatore e vinto almeno una partita, ci sarebbe un'alquanto sinistra somiglianza tra questa stagione e la scorsa, ovvero che la trasferta in casa dell'Inter, a mani basse la partita più ostica del campionato, arriva nel momento peggiore possibile. Anche lo scorso anno era fine ottobre (il 29, mentre quest'anno si gioca al 25, nona contro ottava giornata), anche lo scorso anno la squadra viola navigava in acque che definire pericolose non rende l'idea, con appena 4 punti in classifica. Allora, la sconfitta per 3-0 è stata il preludio all'esonero di Pioli, caduto pochi giorni dopo contro il Lecce. Quest'anno, visto che Vanoli è arrivato dopo il flop di Grosso, c'è ragione di credere che anche in caso di (probabile) ko non sarà così.

Equilibrio intaccato

Se si guasta l'occhio umano...

Così si rischia

se questa squadra sia davvero "inallenabile"

e se questa società sia davvero inadeguata alle ambizioni di Firenze oppure no.

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