VIDEO - Spalletti show in conferenza: "Non sono nervoso, è simpatia selettiva"

"A me sembra che il piede di Milla impatti su Goncalves, il fallo mi sembra molto evidente". Così Luca Marelli ha commentato il contatto tra il giocatore del Como e il portoghese, nell'azione che ha portato al gol di Liberali.

Ai microfoni di DAZN, l'ex arbitro giudica in maniera negativa l'operato di Di Bello, con la Fiorentina che ha protestato intensamente con il direttore di gara.

La squadra di Vanoli, poco dopo, ha subito anche il raddoppio di Nico Paz ritrovandosi sotto 2 a 0 e chiudendo poi il primo tempo sul 2-1 grazie alla rete di Pongracic.