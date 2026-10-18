La Fiorentina perde anche contro il Como. Goncalves illude, poi delude. De Gea sbaglia di grosso, Fagioli l'ultimo ad arrendersi

Simone Bargellini
Vanoli

VIDEO - Vanoli: "Gioventù? Non deve essere un alibi. Dobbiamo capire i momenti"

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I PEGGIORI

VIERY 4,5 - Sbaglia completamente la postura del corpo nell'azione dello 0-1, perdendo prima il contatto col pallone e poi quello con Liberali. Continua ad essere un po' un pesce fuor d'acqua in quella posizione.

NJIE 4,5 - Sbaglia tre gol davanti alla porta. Il primo facendosi recuperare sulla corsa da Kempf, il secondo sbagliando la misura del pallonetto e il terzo di testa da due passi, colpendo malissimo. Purtroppo guardando le sue statistiche (2 gol in Serie A) non c'è troppo da stupirsi.

voti Fiorentina-Como

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