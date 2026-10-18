La Fiorentina soffre ma soprattutto fa soffrire. E dire che il progetto tattico di Vanoli sembrava appropriato. Difesa alta, aggressivi i viola tentavano di pressare alti i lariani e metterli in difficoltà . Tutto giusto, almeno in teoria. Già, perché per un modulo del genere bisogna difendere con grande determinazione ed efficienza. E così dopo le prime buone impressioni succede che il Como mette la testa fuori. Palla persa a centrocampo, il giovane Liberali (19 anni, preso dal Catanzaro) fa un piccolo capolavoro e “uccella” De Gea. Inutili le proteste per un precedente fallo. Ormai gli arbitri giudicano a occhio e la gente è contenta, salvo come in questo caso, dove devi subire un danno immeritato.

Eppure la Fiorentina poteva segnare prima con Fagioli e poi con Nije. Lo svedese di origini gambiane è vivace, tonico ma davanti alla porta sembra smarrirsi nelle sue incertezze. A quel punto i viola si caricano e vanno avanti a testa bassa. S’incaponiscono in un arrembaggio che non produce. Su un calcio d’angolo Nico Paz salta in solitudine e beffa De Gea. La rabbia viola si scatena e finalmente Pongracic accorcia le distanze. Sembrava il magic moment tanto agognato. Uno splendido cross su punizione di Mastantuono e ancora Pongracic fa gol. Niente da fare. L’arbitraggio “virtuale”, SAOT e poi cross air, decide che c’è fuorigioco, anche se servono cinque minuti. Così resta il 2-1 per Fabregas e compagni.

Il povero Vanoli non si dà pace. Rimescola le carte, s’arrabbia, medita sostituzioni. Ma il Como lo precede. Un’altra bellezza di Nico Paz in contropiede e Douvikas fa il terzo gol. Allora fuori Viery e Gonçalves, poi Jimenez e Mastrantuono (?). Ma non era il caso di mandare in campo subito Beto? Un altro attaccante quel pallone che si è mangiato il solito Nije lo avrebbe sfruttato meglio. Anche Vanoli sembra deluso e confuso. La partita va avanti secondo copione fino alla fine. Eppure la Fiorentina non avrebbe giocato male ma ha subito altri tre gol. Ora con 17 reti è la peggiore del campionato. Credo sia chiaro a tutti che il vero problema di questa squadra è che non sa difendersi. Paolo Vanoli avrà delle responsabilità ma ora la situazione è piuttosto grave. La società deve prendere atto degli errori commessi nell’ultima sessione di mercato e dovrà provvedere quanto prima. No, ora lo possiamo dire, caro Ferrari: non siamo sulla strada giusta.