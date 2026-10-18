La critica del tecnico che cerca soluzioni: è una Fiorentina che imbarca clamorosamente, con la peggior difesa della Serie A
VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"
Questo l'intervento di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Dazn dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como:
Mi rimane una grande prestazione, abbiamo giocato a viso aperto contro una grande squadra. L'episodio sull'1-0? Non cerchiamo alibi ma l'hanno visto tutti. Poi mi è stato comunicato che sul 2-2 la macchina non ha funzionato. Da tecnico sono arrabbiato, abbiamo preso dei gol a squadra schierata che non si devono prendere ma dobbiamo continuare a lavorare perché la squadra ha dimostrato qualità.
Mentalità da trovare
Non riusciamo a capire quali sono i momenti, usciamo subito dalle partite al primo episodio. Oggi ci ha disturbato quello sull'1-0, sto cercando di far capire questo ai ragazzi e anche che serve più cattiveria, specie sul gol di Paz. Dobbiamo stare vicini a questa squadra, che è giovane e vuole lottare. Goncalves inizia ad avere un po' di minutaggio, ma da quando sono qua partiamo sempre sotto.
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