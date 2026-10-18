Amoruso duro dopo Fiorentina-Como: “La squadra non è solida, gli errori sono sempre gli stessi. La sosta non è servita a una mazza”
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Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV 38 dopo la sconfitta casalinga contro il Como. L’ex viola ha individuato soprattutto nei problemi difensivi il limite principale della squadra, sottolineando come la situazione non sia migliorata nonostante i tanti cambiamenti fatti in estate.
Il comune denominatore di queste partite è la maniera in cui difende la Fiorentina, ed è un aspetto che è andato sempre peggiorando. Manca solidità, non si può pensare ogni volta che De Gea faccia il miracolo o che qualcuno risolva la situazione. Gli episodi arbitrali possono incidere, certo, ma il problema resta che questa squadra non è solida
Amoruso si è poi soffermato anche sulle scelte di Vanoli e su alcuni singoli:
I cambi non vengono fatti a caso. Fino a una settimana fa Mastantuono e Ndour non sarebbero mai usciti, ora evidentemente hanno iniziato a stancare. Non puntare lo stesso uomo già ammonito è da demenza senile, non esiste che uno di un metro e novanta non vinca un contrasto. È un anno che vedo errori, e nonostante sia cambiata praticamente tutta la squadra siamo sempre punto e a capo. A noi la sosta non è servita a una mazza
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