Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la pesante sconfitta casalinga della Fiorentina per 1-3 contro il Como. Un commento senza filtri che spazia dai controversi episodi arbitrali fino alle profonde lacune tattiche e strutturali della rosa viola.

L'episodio del VAR e la regolarità della gara

Bucchioni mette subito in evidenza l'episodio iniziale che ha sbloccato il match, muovendo una forte critica all'utilizzo della tecnologia da parte della classe arbitrale:

Il primo gol del Como nasce da un fallo solare di Milla su Pedro Goncalves. Se l'arbitro non se ne accorge in campo, il VAR deve richiamarlo al monitor. Poi l'arbitro resta libero di confermare la sua decisione, mantenendo la sua centralità, ma non andare nemmeno a verificare non ha senso. Non dico che la partita sarebbe finita diversamente, perché il Como ha giocato palesemente meglio, ma certe decisioni incidono sulla regolarità della gara. Sembra quasi che al VAR abbiano spento i monitor. A questo punto, se non si usa la tecnologia, preferisco tornare a nove anni fa.

Le carenze difensive e l'equilibrio tattico

L'analisi del giornalista si sposta poi sulla fase di non possesso e sull'assetto tattico disposto sul terreno di gioco:

La fase difensiva della Fiorentina semplicemente non esiste, manca intensità in troppi elementi. Giocatori come Mastantuono o Goncalves necessitano di una copertura alle spalle quando perdono il pallone. Sulla seconda rete avversaria, ad esempio, Goncalves ha perso palla e il Como ha risalito tutto il campo senza che nessuno andasse a portare pressione o a chiudere le traiettorie di passaggio. La squadra viene schierata con un coraggio persino eccessivo, ma al coraggio vanno abbinate le giuste contromisure per garantire equilibrio.

Bucchioni contesta anche l'impiego dei singoli e le scelte di formazione:

Viery non è un esterno di fascia e lo si è visto chiaramente. Io con Dodo e Jimenez in rosa schiererei il brasiliano a destra e lo spagnolo a sinistra come successo al Milan. Perché non impiegarli nei loro ruoli naturali? Quanto a Valdepenas, quando è entrato ha perso due palloni sanguinosi: è un profilo ancora troppo acerbo per questi contesti.

I limiti della campagna acquisti

In chiusura, il giudizio sferzante ricade sulle scelte di pianificazione estiva operate dalla dirigenza:

Tutto questo è il risultato di una campagna trasferimenti che presenta duemila difetti. Si è pensato di costruire una squadra per divertire, dimenticandosi però della solidità. Il Como l'anno scorso vantava già una delle migliori difese del torneo e in estate è andato ad aggiungervi un profilo di spessore come Chalobah. La Fiorentina, al contrario, non ha acquistato difensori pronti, affidandosi soltanto a giovani prospetti come Vieri che forse lo diventeranno in futuro. Questo oggi rappresenta un problema enorme.

Tornano i commenti

Dalla prossima settimana riprenderemo a far commentare gli editoriali di Enzo Bucchioni approvando però solo chi commenta quanto da lui scritto senza offendere o andare fuori tema. Contiamo nella vostra intelligenza in merito. Ovviamente se i soliti male intenzionati dovessero imperversare saremo costretti a tornare sui nostri passi.