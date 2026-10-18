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L'esultanza dello stadio Franchi e di Marin Pongracic è stata mortificata dal Var per una posizione di fuorigioco del centrale di difesa croato sulla punizione battuta da Mastantuono dalla trequarti sinistra. La rete del 2-2, che sarebbe valsa la doppietta personale per l'ex Lecce che fino ad oggi non aveva mai segnato in Serie A, è stata annullata.

Check chilometrico

Fuorigioco semiautomatico fuori uso

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Un check di cinque minuti abbondanti per gli arbitri al monitor, con, segno della difficoltà nelle stanze di Lissone. Alla fine, il verdetto è stato quello peggiore per la Fiorentina.Il saot, cioè il sistema di fuorigioco semiautomatico (SAOT, Semi Authomatic Offside Technology), è andato in tilt. Così, a quanto ventilato da DAZN e appreso poi da VN, in sala Var hanno dovuto tirare le linee con il vecchio metodo, il cosiddetto "cross-air".