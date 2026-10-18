I dati resi pubblici dal club viola
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Nonostante il momento non del tutto esaltante, sono 21.873 i biglietti emessi dalla Fiorentina per la partita contro il Como, valida per la 7ª giornata di Serie A. La risposta del pubblico è come sempre notevole, a dimostrazione del fatto che il popolo viola vuole, attraverso il suo affetto e sostegno, aiutare la squadra ad uscire da questo momento negativo che ha condizionato questo avvio di stagione.
La società ha reso noto anche l'incasso di giornata: 630.906,46 euro al lordo.
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