VIDEO - Spalletti show in conferenza: "Non sono nervoso, è simpatia selettiva"

Nonostante il momento non del tutto esaltante, sono 21.873 i biglietti emessi dalla Fiorentina per la partita contro il Como, valida per la 7ª giornata di Serie A. La risposta del pubblico è come sempre notevole, a dimostrazione del fatto che il popolo viola vuole, attraverso il suo affetto e sostegno, aiutare la squadra ad uscire da questo momento negativo che ha condizionato questo avvio di stagione.

La società ha reso noto anche l'incasso di giornata: 630.906,46 euro al lordo.