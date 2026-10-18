L'intervento del centrale rumeno pronto a scendere in campo per Fiorentina-Como

Federico Targetti
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Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha parlato a Dazn prima di scendere in campo contro il Como:

Approcci sbagliati? Abbiamo dimostrato di poter essere tosti, anche rispetto a squadre sulla carta superiori. Non ha senso cambiare la nostra mentalità, dobbiamo essere bravi a rimanere in partita.
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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