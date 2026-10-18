Fiorentina e Como non vogliono commettere altri passi falsi. Le scelte di Vanoli e Fabregas
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Fiorentina e Como scendono in campo al Franchi per il match delle 15:00. Le formazioni ufficiali schierate da Paolo Vanoli e Cesc Fabregas:
Fiorentina (4-2-3-1) De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli
Como (4-2-3-1) Butez; Couto, Kempf, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas
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