Vanoli interviene così prima di affrontare il Como di Fabregas con la Fiorentina
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Di seguito l'intervento di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Dazn prima della gara contro il Como valida per la settima giornata di campionato:
Si impara dagli errori e si riparte dal secondo tempo di Genoa. Abbiamo preso tanti gol e siamo andati spesso sotto, ma è anche vero che con la palla abbiamo fatto cose interessanti. Beto e Pellegrino sono importanti, tra loro è una scelta tattica. Stiamo cercando l'equilibrio migliore.
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