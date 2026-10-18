Il Como è costretto a cambiare il terzino destro. Non ci sarà l'ex Borussia Dortmund, Yan Couto

Redazione VN
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Cambio dell’ultimo momento nella formazione del Como contro la Fiorentina. Nelle distinte ufficiali era stato inizialmente indicato Yan Couto come terzino titolare, ma poco prima del fischio d’inizio la scelta è ricaduta su Smolcic.

Al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulle ragioni dell’avvicendamento, anche se non è da escludere un problema fisico accusato dal brasiliano nel riscaldamento o nelle fasi immediatamente precedenti alla gara.

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