Il Como è costretto a cambiare il terzino destro. Non ci sarà l'ex Borussia Dortmund, Yan Couto
Cambio dell’ultimo momento nella formazione del Como contro la Fiorentina. Nelle distinte ufficiali era stato inizialmente indicato Yan Couto come terzino titolare, ma poco prima del fischio d’inizio la scelta è ricaduta su Smolcic.
Al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulle ragioni dell’avvicendamento, anche se non è da escludere un problema fisico accusato dal brasiliano nel riscaldamento o nelle fasi immediatamente precedenti alla gara.
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