La Fiorentina torna al Franchi dove ospiterà il Como: le info per vedere la partita
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Dopo la sconfitta contro il Genoa, la Fiorentina apre a un ciclo complicato in merito al calendario. Domenica 18 ottobre la formazione di Vanoli ospita al Franchi il Como. Dove vederla in tv e streaming.
Dove vedere Fiorentina-Como
|Domenica 18 ottobre. Ore: 15:00
|Stadio Artemio Franchi, Firenze
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|Mastroianni-Giaccherini
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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