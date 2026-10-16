La Fiorentina torna al Franchi dove ospiterà il Como: le info per vedere la partita

Redazione VN
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Dopo la sconfitta contro il Genoa, la Fiorentina apre a un ciclo complicato in merito al calendario. Domenica 18 ottobre la formazione di Vanoli ospita al Franchi il Como. Dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina-Como

Domenica 18 ottobre. Ore: 15:00 Stadio Artemio Franchi, Firenze
TV DAZN
Streaming DAZN
Telecronaca Mastroianni-Giaccherini
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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