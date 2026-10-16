Il passo falso di Genova ha inevitabilmente acceso il dibattito in città, ma a spegnere i facili allarmismi ci ha pensato Furio Valcareggi. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il noto opinionista ha analizzato senza filtri il momento della squadra gigliata, invitando tifosi e addetti ai lavori a pesare le parole e a stringersi attorno al gruppo in vista dei prossimi impegni.

"Basta parlare di retrocessione, la squadra è forte"

Nel corso del suo intervento radiofonico, Valcareggi ha sgombrato il campo da qualsiasi scenario catastrofico, ricordando le aspettative maturate all'inizio della stagione e l'effettivo valore della rosa a disposizione:

Parlare di retrocessione oggi è una cosa che può fare soltanto chi si vuole male. Abbiamo perso a Genova giocando male, ma noi sappiamo che la squadra è forte, sennò ci rimangiamo quello che abbiamo detto per un mese, con il plebiscito assoluto di tutta Firenze. Abbiamo perso male a Genova, ma non si può parlare di retrocessione. Così non diamo nessun messaggio di incoraggiamento ai ragazzi, anche se ovviamente è almeno due anni che la tifoseria va dietro ad una squadra che non fa benissimo.

La fiducia nel mercato di Paratici e l'obiettivo coppe

Nonostante le difficoltà incontrate in questo avvio di campionato e una piazza comprensibilmente esigente dopo le ultime stagioni, l'analisi di Valcareggi si sposta sui giudizi espressi in estate in merito alle operazioni di rafforzamento condotte dal club:

Avendo accertato che il mercato che ha fatto Paratici è stato un mercato soddisfacente, per fare quei 6 o 7 punti in più della norma e arrivare nelle coppe... questa cosa è ancora possibile.

Un'attestazione di stima e fiducia totale nei confronti del lavoro dirigenziale e tecnico, con la convinzione che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per raddrizzare la rotta, ritrovare compattezza e lottare fino in fondo per i traguardi europei prefissati.