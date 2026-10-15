Doveva essere la gara di Genova a ridare entusiasmo alla Fiorentina, ed invece il ko ha fatto emergere nuovi dubbi

Redazione VN
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Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina:

"Quando entri in queste spirali le debolezze emergono. Questa squadra è imprevedibile, essendo giovane, e nella loro incoscienza non so che spiegazione si possano essere dati a Genova. In questa inspiegabilitá esiste anche una ripetitivitá, e preoccupa. Non manca nulla ai giocatori, vista l'organizzazione della società. A Firenze prima si battevano squadre come Milan e Juve, c'era una certa linearità. Non è ammissibile vedere certi errori, da tanto tempo a questa parte, e fatico a capire da dove possano arrivare questi problemi. Non pensavo di ritrovarmi in questa posizione, ancora una volta"

Bernardo Brovarone

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