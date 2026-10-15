Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A già nel mercato di gennaio. L’esterno del Liverpool, cresciuto nella Fiorentina e protagonista in viola prima del trasferimento alla Juventus, sarebbe finito nel mirino di Inter, Atalanta e Lazio. La sua avventura in Inghilterra non gli ha fin qui garantito la continuità sperata e una nuova esperienza in Italia potrebbe rappresentare un’occasione per rilanciarsi. Chiesa aveva scelto di rimanere a Liverpool, dopo il cambio in panchina. Ma nemmeno con Iraola, l'esterno italia riesce a trovare spazio, soppiantato dai vari Barcola, Ngumoha, Gakpo, Koumas e Munoz. Lo riporta CaughtOffside