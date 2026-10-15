Le parole dell'agente, Federico Pastorello, sul lavoro alla Fiorentina di Fabio Paratici
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L'agente di mercato, Federico Pastorello, ha parlato a TMW del lavoro svolto da Fabio Paratici alla Fiorentina fino a questo momento. Le sue parole:
Non dimentichiamoci che il lavoro di Paratici è di ricostruzione: ha cambiato tanti giocatori. Purtroppo aver sbagliato scelta sull'allenatore all'inizio ha complicato i piani. Comunque ha allestito una squadra forte, con dei valori. Quando cambi tanto hai bisogno di tempo. Ha fatto un bel lavoro, i frutti si vedranno.
Sull'arrivo di Mastantuono
Dopo che si è aperta la possibilità del suo arrivo è stato ancora più bravo a riuscire a tenerselo. Secondo me, quando il mercato ha percepito che il ragazzo era disponibile, si sono mossi in tanti. Lui è stato bravo ad aprire la possibilità, ma soprattutto a chiuderla.
Su Acerbi e la possibilità Fiorentina in estate
È una frustrazione personale vederlo fermo, sono sincero. Vero che ha 38 anni, ma ha fidico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma. Sono convinto che farebe como a tutte le squadre in Italia, da protagonista o comprimario. Lui vorrebbe rimanere in Italia, ma al momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, perché ha troppa voglia di giocare. Si allena empre, da quando è finito il campionato si è riposato solo tre giorni.
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