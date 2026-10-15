La Fiorentina ha speso tanto per il centrocampista viola

Redazione VN
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Se per Atta il problema riguarda la condizione fisica, nel caso di Oulai pesano gioventù e inesperienza. Il centrocampista deve adattarsi alla Serie A e, come ha sottolineato Vanoli, per riuscirci ha bisogno di giocare con continuità.

Nelle ultime partite, però, Oulai non ha disputato nemmeno un minuto contro Venezia e Napoli, mentre a Genova ha giocato soltanto i primi 45 minuti, in una posizione ibrida che ha alimentato le perplessità. Vanoli sta valutando sia la convivenza con Fagioli sia la possibilità di impiegarlo più avanti.

La Fiorentina ha investito 26 milioni più 4 di bonus e il 10% della futura rivendita al Trabzonspor, convinta delle qualità del giovane. Definito da Vanoli il «piccolo Kanté», Oulai deve ancora mostrare in maglia viola il talento espresso da protagonista al Mondiale con la Costa d’Avorio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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