Dopo quattro partite, tre di campionato e una di Coppa Italia, Paolo Vanoli ha individuato sei punti fermi: De Gea, Ndour, Mastantuono, Dragusin, Jimenez e Fagioli. Mentre la Fiorentina cerca ancora il proprio equilibrio, le scelte del tecnico e i minutaggi delineano le prime gerarchie.

De Gea e Ndour sono gli unici ad aver disputato tutti i 360 minuti, senza mai essere sostituiti. Subito dietro si collocano Mastantuono, con 329 minuti, e Dragusin, con 315.

Completano il gruppo dei fedelissimi Jimenez, a quota 278 minuti, e Fagioli, con 270. Il centrocampista è sempre partito titolare in campionato, mentre l’unica eccezione riguarda la gara di Coppa Italia. Su questi sei giocatori Vanoli sta costruendo la squadra, fra esperimenti riusciti e altri meno convincenti. Lo scrive la Nazione.