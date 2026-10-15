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Pedro Gonçalves non disputa una partita intera dal 22 marzo, quando segnò una doppietta nel 4-1 dello Sporting ad Alverca. Arrivato alla Fiorentina a fine agosto, ha collezionato cinque spezzoni per complessivi 84 minuti e un gol, realizzato da fuori area in Coppa Italia contro il Pisa. Il suo impiego resta limitato: 10 minuti contro Torino e Venezia, 30 col Pisa, 24 col Napoli e meno di 10 a Genova, dove sembrava poter partire titolare. Le tre settimane di lavoro durante la sosta non sono bastate a recuperare la condizione migliore, compromessa da un’estate da separato in casa allo Sporting: dopo una trattativa abbozzata con l’Al-Ittihad, il classe 1998 ha scelto Firenze per restare in un campionato competitivo.

Allenatosi poco e male ad agosto, il Pote sta seguendo un percorso personalizzato con Vanoli, che lo considera un trequartista di possesso, capace di trovare passaggi in profondità e dialogare con Mastantuono. Il tecnico non lo vede invece come esterno, salvo situazioni particolari: sulle fasce preferisce la velocità di Gnonto e Njie, con l’eccezione dell’argentino. Per inserirlo stabilmente nel possibile 4-2-3-1 servono maggiori garanzie fisiche e una squadra più solida, capace di sostenere il proprio potenziale offensivo attraverso adeguati equilibri, soprattutto a centrocampo.

In vista del Como, Vanoli fatica a rinunciare a uno fra Ndour e Brescianini accanto a Fagioli, rimandando l’esperimento Oulai. Gonçalves rimane una risorsa di grande qualità, potenzialmente fra le migliori della rosa, ma le fragilità della Fiorentina ne complicano l’impiego. Il livello tecnico della sfida potrebbe favorirlo, anche se al momento il portoghese può garantire soltanto un tempo: «Deve fare di più», ha detto Vanoli dopo la gara di Genova. Lo scrive il Corriere dello Sport.