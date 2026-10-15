All’ottava stagione della gestione Commisso, la Fiorentina si trova ad avviare l’ennesimo progetto tecnico, dopo sette anni segnati da continui cambiamenti e nessun trofeo. Dal giugno 2019, escludendo mancati riscatti, conclusioni naturali dei prestiti e svincoli, il club ha effettuato 99 operazioni in entrata e 126 cessioni. Nell’ultima estate sono arrivati 13 nuovi giocatori a fronte di 27 partenze: la rosa viola è così sedicesima in Serie A per permanenza media nello stesso club, con 434 giorni, circa 14 mesi e 9 giorni, contro i 1.206 dell’Inter, i 1.042 del Napoli e i 994 della Juventus.

La scarsa continuità ha impedito di consolidare una base sulla quale inserire pochi rinforzi mirati. I tre giocatori con più presenze nell’era Commisso sono già altrove: Milenkovic con 209, Biraghi e Mandragora con 191, mentre Ranieri conta 165 presenze in Serie A dall’arrivo della proprietà straniera. Anche la panchina ha subito continui cambiamenti: otto allenatori in otto stagioni, che diventano dieci considerando la brevissima esperienza di Gattuso e la presenza di Galloppa in Conference.

L’unica fase di mercato più contenuta risale al secondo anno di Italiano, al quale il testo associa tre finali: 5 acquisti e 7 cessioni fra estate e inverno. Nelle altre stagioni arrivi e partenze sono sempre stati in doppia cifra: il record è rappresentato dalle 40 operazioni dell’ultima estate, seguito dalle 37 del 2023-24, dalle 36 dell’annata con Palladino, dalle 35 del primo anno della famiglia Commisso e dalle 32 della scorsa stagione. Per realizzare l’obiettivo dichiarato da Paratici di una Fiorentina competitiva nel tempo, sarà quindi fondamentale difendere le basi appena costruite, evitando nuovi stravolgimenti della rosa nelle prossime finestre di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.